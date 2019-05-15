В России появится открытый реестр фейковых новостей и их авторов
15.05.2019 21:44
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Александр Жаров, возглавляющий Роскомнадзор, сообщил о скором создании открытой базы данных, в которой будут содержаться сведения о недостоверных новостях и их авторах, сообщает «РБК». Об этом было заявлено в рамках проведения медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ). Открытый реестр будет создан с единственной, по крайней мере на текущий момент, целью – обличить конкретные ресурсы и конкретных людей в преднамеренной лжи.
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