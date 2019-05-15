В России начались испытания мотоцикла проекта «Кортеж»

Официальный представитель государственного научного центра «НАМИ» рассказал о начале проведения испытаний новой отечественной модели тяжелого мотоцикла, который войдет в проект «Кортеж», сообщают «РИА новости». Также было объявлено о том, что серийный выпуск вышеназванной техники будет налажен не ранее 2020 года. Предположительно, мотоцикл будет оснащен полностью электрическим двигателем.