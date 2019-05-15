Выручка российских экспортеров под санкциями выросла на 70 процентов
15.05.2019 20:48
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Эксперты из аналитически-консалтинговой компании «FinExpertiza» подсчитали, что отечественные экспортные компании за время действия санкций, наложенных на Россию, не только не потерпели серьезных убытков, но наоборот увеличили свою выручку на 68%, сообщает «Российская газета». В расчетах сравниваются показатели 2013 и 2018 года. Кроме того, практически на треть были увеличены объемы сделок, в которых платежным средством выступает российский рубль.
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