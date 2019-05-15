Выручка российских экспортеров под санкциями выросла на 70 процентов

Эксперты из аналитически-консалтинговой компании «FinExpertiza» подсчитали, что отечественные экспортные компании за время действия санкций, наложенных на Россию, не только не потерпели серьезных убытков, но наоборот увеличили свою выручку на 68%, сообщает «Российская газета». В расчетах сравниваются показатели 2013 и 2018 года. Кроме того, практически на треть были увеличены объемы сделок, в которых платежным средством выступает российский рубль.