Чистая прибыль Alibaba за год выросла на 37%

Китайский интернет-гигант Alibaba опубликовал свою финансовую отчетность, из которой стало известно о 37% росте чистой прибыли за прошедший, 2018 год, сообщают «Вести.Экономика». В денежном эквиваленте размер годовой чистой прибыли превысил показатель в $13 млрд. Показатель общей выручки увеличился более чем на 50%. На текущий момент, база клиентов в одном только Китае составила 654 млн человек.