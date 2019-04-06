Эксперты назвали вакансии с зарплатой в 500 тыс. рублей

06.04.2019 09:22



Специалисты портала HH.ru. рассказали, кому в России работодатели готовы платить 500 тыс. рублей. Так, лидирующее место заняла московская вакансия "Операционный директор/Генеральный директор" с заработной платой в 500 тыс. рублей. Для того, чтобы занять данную должность соискатель должен иметь опыт работы на аналогичной должности порядка 6 лет, свободно владеть английским языком, быть коммуникабельным и иметь опыт продвижения на рынке новых продуктов.

За ней следует тульское предложение специалисту "VP PROD", который имеет опыт управленческой работы от 6 лет, владеет английским языком и способен создавать и развивать новые проекты, в том числе и международные. Работодатель готов заплатить за данную работу от 400 до 700 тыс. рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров вакансия "Директор по информационным технологиям", которая размещена в Москве. Компания приглашает специалиста с выдающимися личностными и выраженными лидерскими качествами, коммуникабельного и способного решать проблемы, пишет Российская газета.