Названы регионы с самым высоким уровнем занятости

26.03.2019 16:32



Специалисты Росстата назвали регионы России с самым высоким уровнем занятости населения. Так, согласно предоставленным данным, по состоянию на начало текущего года, самым высоким уровнем занятости населения могли похвастаться Чукотский и Ямало-Ненецкий автономный округа. Уровень занятости жителей в этих регионах превышает 75%. За ними следуют Москва с 74,6% и Санкт-Петербург с 73,7%, недалеко отстала и Магаданская область, где уровень занятости населения составляет 73%.

На последнем месте в рейтинге расположилась Республика Тыва с 49,4% и Карачаево-Черкесия с 50%. Их ненамного опережают Ингушетия, Дагестан и Курганская область, уровень занятости населения в которых не превышает 55%. При этом общий показатель занятости населения в России составляет 65,2%, пишет RT.