Volkswagen приступил к тестам автопилота четвертого уровня

06.04.2019 00:44



Автоконцерн «Volkswagen» запустил серию тестов, в рамках которых будет испытана автоматическая система управления автомобилями четвертого уровня, сообщает «Tvoe-avto.com». Тесты проводятся в городе Гамбург. Четвертый уровень автопилота предполагает полное управление автомобилем при помощи автоматики, однако в рамках тестирования внутри машины всегда будет находиться человек, который сможет вмешаться в управление в случае непредвиденных обстоятельств.