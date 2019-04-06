Концерн BMW решил отложить в резервный фонд €1 млрд после обвинений в сговоре

06.04.2019 00:34



Мировая компания-автопроизводитель «BMW» решила отложить порядка 1 млрд евро во внутренний резервный фонд компании, поскольку опасается возможного штрафа от Еврокомиссии, сообщает «ТАСС». По предположению автоконцерна, обвинения в любом случае будут выдвинуты, поэтому логичнее подготовиться к их последствиям заранее. Напоминаем, что Еврокомиссия обвинила компанию «BMW» и еще несколько крупных автокомпаний в картельном сговоре, целью которого является сдерживание научных разработок по технологии очистки выхлопных газов автомобилей.