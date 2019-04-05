Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара

05.04.2019 22:56



Саудовская Аравия заявила, что в случае принятия со стороны США закона, направленного против объединения «ОПЕК», она продолжит продавать нефть на мировом рынке, но без использования американского доллара, сообщает «Газета.ру». Суть вышеназванного закона заключается в том, что Вашингтон сможет подавать иски против стран, входящих в «ОПЕК», в антимонопольные суды. Ранее о своем намерении снизить использование в международных расчетах доллара США заявили представители Европы и России.