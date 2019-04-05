Банки и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг

05.04.2019 22:43



Договоренности, касающиеся вопроса о снижении банковских комиссий за обслуживание по эквайрингу, не были достигнуты между представителями ритейла, банков и платежных систем, сообщают «Известия». Наибольшее возмущение в рассмотрении вышеназванного вопроса последовало от представителей ритейла, которых возмутил тот факт, что широкий спектр товаров и услуг, предложенных к снижению эквайринговых тарифов, был попросту проигнорирован. Судя по всему, банки не намерены уступать в озвученном направлении своей деятельности.