Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

05.04.2019 22:12



Согласно решению Савеловского суда города Москвы, деятельность интернет-магазина «Плеер.ру» будет приостановлена на срок в 1 месяц, по причине продажи товаров на общую сумму более 1 млн рублей без кассового чека, сообщает «РБК». Вышеназванные обвинения были подтверждены, после проведения проверки налоговой службой России совместно с ФСБ.В свою очередь, представитель интернет-магазина потребовал снять все обвинения по причине истечения срока давности, однако суд отклонил данное требование.