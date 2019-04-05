Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы

05.04.2019 21:58



Владимир Заемский, являющийся послом от России в Венесуэле, заявил, что в случае введения со стороны Вашингтона новых санкций, связанных с сотрудничеством России и Боливарианской Республики, Москва примет «зеркальные» меры, сообщает «RT». Посол подчеркнул, что подобные «агрессивные» политические шаги не останутся безответными. Ранее американские политики обсуждали, какие именно санкции им следует применить в отношении России из-за ее «дружбы» с Венесуэлой. Предварительно было решено заблокировать активы ряда высокопоставленных государственных деятелей и представителей бизнеса России, а также запретить им въезд в США.