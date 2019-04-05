«Магнит» раскрыл противоречащие заявлению «Ленты» детали переговоров

05.04.2019 21:49



Официальный представитель розничной торговой сети «Магнит» озвучил детали своих переговоров с представителями ритейл компании «Лента», которые самым прямым образом противоречат заявлениям, сделанным ранее, сообщает «РБК». Компания «Магнит» заявила, что неоднократно предлагала «Ленте» выкупить ее активы, однако из-за отсутствия деталей, касающихся процесса сделки, торговая сеть сделала свой выбор в пользу продажи компании Мордашову.