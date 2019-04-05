В Госдуму внесен законопроект об информировании россиян об их льготах

05.04.2019 20:54



В Государственную думу Российской Федерации был внесен законопроект, суть которого заключается в законодательно закрепленной обязанности правительства страны информировать граждан о том, какие льготы им полагаются, сообщает «Российская газета». Предполагается три способа для оповещения граждан: через личное посещение органа государственной власти, посредством звонка в специализированный колл-центр, либо при помощи информирования через портал госуслуг.