Трамп предложил «оштрафовать» Мексику на $500 млрд за наркотрафик

05.04.2019 20:40



Дональд Трамп, являющийся президентом США, сообщил о своем намерении применить в отношении Мексики штраф, размер которого составит $500 млрд, сообщает «РБК». Трамп объяснил свое намерение тем фактом, что из Мексики в США ежегодно ввозится наркотических веществ на общую сумму, примерно равную названному выше размеру «штрафа». Кроме того, если мексиканское правительство прекратит борьбу с нелегальной миграцией в США, США повысит на 25% все пошлины, на товары, ввозимые в страну из Мексики.