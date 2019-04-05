Крым отказался от введения курортного сбора

05.04.2019 19:24



Глава Республики Крым, Сергей Аксенов, сообщил, что Совмин попросил правительство РФ отменить в регионе пилотный проект по взиманию курортного сбора, сообщает «RG.RU». Аксеновым было направлено письмо в правительство РФ, с просьбой отменить курортный сбор. Изначально в Крыму собирались ввести курортный сбор с мая 2018 года, но было принято решение повременить с нововведением чтобы тщательно разработать и далее внедрить соответствующее программное обеспечение и порядок взимания сбора. Однако в декабре 2018 в связи с риском снижения потока отдыхающих, от участия в проекте отказались такие города как Евпатория и Саки, а также Черноморский район. В результате было принято решение что с 1 мая 2019 года будет введен сбор - 10 рублей с человека в четырех муниципалитетах Крыма: Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте. Но на данный момент и на этом решении был поставлен жирный крест.