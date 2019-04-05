Правительство заключило новое соглашение о заморозке цен с нефтяниками

05.04.2019 18:26



Заморозка цен на топливо будет продлена до 1 июля. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, во время прошедшего совещания, Правительство РФ и представители нефтяных компаний смогли договорится о стабилизации ситуации с ценами на бензин и дизельное топливо на внутреннем российском рынке, результатом чего стало подписание соглашения, действие которого продлится до 1 июля текущего года, пишет ТАСС.