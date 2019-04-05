Белоруссия собирается увеличить тариф на транзит российской нефти

05.04.2019 16:56



Белоруссия планирует повысить тариф на транзит через свою территорию российской нефти. Об этом рассказал глава транспортной компании "Транснефть" Николай Токарев. По его словам, белорусская сторона планирует увеличить тариф на 23%. Тем не менее Токарев подчеркнул, что данный показатель является плановым и подлежит пересмотру во время проведения переговоров по данному вопросу. Подробностей о предстоящих переговорах глава "Транснефти" не сообщил, пишет ТАСС.