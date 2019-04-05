Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище

05.04.2019 17:56



Выдающийся советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым и Станиславом Говорухиным. Похороны пройдут в ближайший вторник. В тот же день в Доме кино состоится церемония прощания с режиссером, на которой смогут присутствовать все желающие, а отпевание Георгия Николаевича пройдет в храме Успения Пресвятой Богородицы Новодевичьего монастыря, пишет РИА Новости.