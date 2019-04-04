Ушел из жизни Георгий Данелия

04.04.2019 16:32



Сегодня, на 89 году жизни скончался советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия. О смерти режиссера сообщила его вдова Галина Данелия. По ее словам, смерть Георгия Николаевича произошла по причине остановки сердца. Известно, что в феврале текущего года Георгий Данелия был госпитализирован с диагнозом воспаление легких, после чего врачи вынуждены были ввести его в медикаментозную кому. Время и место прощания с режиссером будет известно позднее, пишет Новая газета.