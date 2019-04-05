В Тюмени выбросили в мусорный контейнер миллионы рублей

05.04.2019 16:37



Семейная пара в Тюмени случайно выкинула миллионы рублей в мусорный контейнер. Об этом рассказал начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин. По его словам к нему обратилась семейная пара и рассказала, что после продажи квартиры, супруги положили деньги в мешок, а затем, перепутав с мусором, выкинули его в мусорный контейнер. Супругов проводили в сортировочный цех и они смогли обнаружить денежные средства, но отсортировав порядка 12 тонн мусора, пишет РИА Новости.