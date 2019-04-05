В России могут запретить призывы к отказу от прививок

05.04.2019 15:53



Министерство здравоохранения РФ готовит пакет законопроектов о введении ответственности за призывы к отказу от прививок. Об этом сообщила первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева. Она пояснила, что ведомство намерено ввести систему наказаний за обращение к гражданам России с целью побудить либо принудить их к отказу от вакцинации. В поддержку законопроектов Яковлева приводит данные Всемирной организации здравоохранения, которая впервые указала отказ от прививок среди угроз здоровью человечеству. Также, по данным ВОЗ, причиной распространения в некоторых странах эпидемии кори является отказ населения от вакцинации против этого опасного заболевания, пишет Коммерсант.