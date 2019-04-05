Россия выиграла у Украины в транзитном споре в ВТО

05.04.2019 15:22



Россия выиграла транзитный спор с Украиной во Всемирной торговой организации. Ранее, Россия ограничила провоз украинских товаров через свою территорию, в результате чего, по данным украинской стороны, пострадали порядка 95% поставок в Киргизию и около 79% поставок в Казахстан. Тем не менее, ВТО встала на сторону России и приняла позицию российской стороны, которая мотивировала ограничение провоза товаров по своей территории тем, что на Украине складывалась нестабильная политическая ситуация, что несло серьезную угрозу безопасности России, пишет RT.