Песков оценил данные Росстата о нехватке денег на обувь

05.04.2019 14:56



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ознакомился с докладом Росстата, в котором речь идет о финансовом положении и уровне жизни граждан России за 2018 год. По его словам, данный доклад носит, скорее, академический характер. Тем не менее, Песков выразил свое удивление тем, какие критерии оценки выбирали специалисты при работе над данным документом. Ему непонятно, почему обувь стала одним из таких критерием. Вместе с тем, пресс-секретарь подчеркнул, что главе России Владимиру Путину доложили о существовании этого доклада, пишет ТАСС.