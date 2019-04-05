В Сбербанке опровергли ограничение приема пятитысячных купюр в банкоматах
05.04.2019 14:42
В пресс-службе Сбербанка опровергли распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что крупные банки ограничили прием в банкоматах пятитысячных купюр. Официальный представитель банка заявил, что все банкоматы Сбербанка принимают все имеющиеся в обращении купюры и отключений приема каких-либо номиналов не было. Тем не менее, один из сотрудников колл-центра Сбербанка сообщил, что некоторые банкоматы все же работают в ограниченном режиме и не принимают денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей, пишет РИА Новости.
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Сегодня как раз клал на счет 10к. через сберовский банкомат. Проблем не было с принятием купюр. Все как обычно.