В Сбербанке опровергли ограничение приема пятитысячных купюр в банкоматах

05.04.2019 14:42



В пресс-службе Сбербанка опровергли распространенную в некоторых СМИ информацию о том, что крупные банки ограничили прием в банкоматах пятитысячных купюр. Официальный представитель банка заявил, что все банкоматы Сбербанка принимают все имеющиеся в обращении купюры и отключений приема каких-либо номиналов не было. Тем не менее, один из сотрудников колл-центра Сбербанка сообщил, что некоторые банкоматы все же работают в ограниченном режиме и не принимают денежные купюры номиналом 5 тыс. рублей, пишет РИА Новости.