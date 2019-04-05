Центробанк отозвал лицензию у банка «Иваново»

05.04.2019 10:38



Банк России принял решение об отзыве лицензии у банка «Иваново» (Иваново), передает Газета.ру со ссылкой на официальный сайт ЦБ РФ. Причиной отзыва стали многочисленные нарушения, допущенные коммерческой организацией. Речь идет, в том числе, о правилах в области противодействия отмыванию денег, а также финансированию терроризма. Также банк, занимающий 294 место в банковской системе РФ, нарушал федеральные законы и проводил «схемные операции», чтобы повысить свои финансовые показатели.