Ученые доказали: кошки умеют реагировать на свое имя

05.04.2019 13:46



Японские ученые доказали: кошки умеют различать свое имя в человеческой речи, передает РИА Новости со ссылкой на Scientific Reports. Это удалось выяснить в результате экспериментов в так называемых «кошачьих кафе». Зоологи уверяют, что пушистые создания отличают свои клички от слов, которые на них похожи. Более того, коты и кошки понимают, когда даже незнакомые им люди обращаются к ним по их имени.

Дело в том, что особенность кошек такова, заявляют исследователи, что они также, как и собаки, реагируют на речь своих хозяев, однако они не всегда готовы демонстрировать это. При этом Джон Брэдшоу поясняет, что речь не идет о буквальном понимании всей речи человека.

«Конечно, это не означает, что ваша Мурка понимает вас – между способностью распознавать отдельные фонемы и языком лежит огромная пропасть», - заключил эксперт.