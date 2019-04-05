Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 АПР, 10:27 МСК
USD (ЦБ)    65,3281
EUR (ЦБ)    73,4223

05 АПР, 10:27 МСК
USD (ЦБ)    65,3281
EUR (ЦБ)    73,4223

В Госдуме требуют, чтобы Apple скорректировал принадлежность Крыма

05.04.2019 08:54
В Госдуме требуют, чтобы Apple скорректировал принадлежность Крыма

В Госдуме РФ обязали дочернюю компанию Apple (ООО «Эппл рус») внести исправления в приложение «Карты» на платформе iOS, которые некорректным образом отображают принадлежность Крымского полуострова и Севастополя на карте России. Как пишут «Известия», исправления должны быть завершены в срок до 25 апреля.

Ранее парламентарии встретились с генеральным директором «Эппл рус» Виталием Морозько, который сообщил о поступившем запросе об исправлении карты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уточняется, что на данный момент населенные пункты Крыма показываются как территория России, но для полного устранения ошибок необходимо время.

В бундестаге призывают распустить НАТО
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция

Как изменить свою жизнь? Пошаговая инструкция
Бизнес и психология

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 3

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 4

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

Узнай, страна

В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры

В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры

В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов

В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов

В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию

В Югре запустили еще одну солнечную электростанцию

В Волгоградской области модернизируется ткацкое производство

В Волгоградской области модернизируется ткацкое производство

Новости дня

10:13 Мику Джаггеру сделали операцию на сердце Мику Джаггеру сделали операцию на сердце
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
09:40 В МИД РФ посмеялись над желанием Омеляна въехать в Москву на танке В МИД РФ посмеялись над желанием Омеляна въехать в Москву на танке
08:18 В бундестаге призывают распустить НАТО В бундестаге призывают распустить НАТО
07:58 На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв
07:42 Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России
07:21 Диетологи рассказали, какие супы вредны для здоровья Диетологи рассказали, какие супы вредны для здоровья
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
06:55 ЛНА начала наступление на Триполи ЛНА начала наступление на Триполи

Узнай, страна!

04 АПР, 17:07 В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры В рамках нацпроекта в Тамбовской области появятся волонтеры культуры
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
04 АПР, 13:27 В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов В Хабаровском крае начали производить экологическое топливо из отходов
03 АПР, 15:49 ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru ОРВ в Удмуртии: перевод муниципальных образований на портал regulation.udmurt.ru
03 АПР, 11:15 Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции Вопросы интернационализации МСП на опыте Франции
01 АПР, 13:47 В апреле в Омске откроется «дачный сезон» В апреле в Омске откроется «дачный сезон»
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?
29 МАР, 18:28 В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт В Оренбургской области ввели в эксплуатацию Чкаловскую СЭС мощностью 30 МВт

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter