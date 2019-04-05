В Госдуме требуют, чтобы Apple скорректировал принадлежность Крыма

05.04.2019 08:54



В Госдуме РФ обязали дочернюю компанию Apple (ООО «Эппл рус») внести исправления в приложение «Карты» на платформе iOS, которые некорректным образом отображают принадлежность Крымского полуострова и Севастополя на карте России. Как пишут «Известия», исправления должны быть завершены в срок до 25 апреля.

Ранее парламентарии встретились с генеральным директором «Эппл рус» Виталием Морозько, который сообщил о поступившем запросе об исправлении карты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уточняется, что на данный момент населенные пункты Крыма показываются как территория России, но для полного устранения ошибок необходимо время.