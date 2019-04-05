Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку

05.04.2019 12:42



Нил Ушаков, который с 2009 года был мэром Риги, отправлен в отставку. Как передает Газета.ру со ссылкой на Latvijas Vēstnesis, эо произошло после соответствующего указа министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце. Решение министра Ушаков сможет оспорить в течение месяца, и, если его поддержит суд, то кресло мэра Риги вернется вместе с компенсацией за вынужденный пропуск работы. До этого момента и.о. мэра может исполнять его зам Олег Буров.

Сам Ушаков, известный своими пророссийскими настроениями, планирует в ближайшее время созвать пресс-конференцию.