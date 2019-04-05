Тереза Мэй просит ЕС перенести Brexit на 30 июня

05.04.2019 12:16



Премьер-министр Британии Тереза Мэй в своем послании главе Евросовета Дональду Туску просит, чтобы дедлайн по Brexit был перенесен на более поздний срок: 30 июня, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. В письме Мэй говорится о том, что члены парламента предполагают, что срок обсуждения условий Brexit завершится к 30 июня. То есть, по факту, премьер просит о крайнем сроке выхода из ЕС. Также она обратилась к Туску с просьбой не допускать политиков Англии к участию к выборам в Европарламент.