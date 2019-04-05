Президента Эстонии снова осуждают за желание посетить Россию

05.04.2019 11:48



Президента Эстонии Керсти Кальюлайд вновь осудили за ее планы посетить Россию. Как передает РИА Новости, с заявлением и критикой главы государства выступил новый спикер эстонского парламента и член националистической Консервативной народной партии (EKRE) Хенн Пыллуаас. Он подчеркнул, что сам бы не стал ехать в страну, которая, по его словам, является «агрессором». Визит Кальюлайд в российскую столицу он назвал неподобающим и не соответствующим «европейской модели поведения».