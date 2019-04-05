В бундестаге призывают распустить НАТО

05.04.2019 08:18



Депутат германского бундестага Александр Ной выступил с заявлением о том, что НАТО необходимо распустить, передает Газета.ру со ссылкой на Die Freiheitsliebe. Политик убежден, что альянс – это большая угроза для всей мировой безопасности. В частности, он привел пример, когда объединение «показало свое истинное лицо» с помощью бомбардировок в Югославии и войны в Афганистане. Ной также заявил, что Германия должна выйти из состава НАТО.