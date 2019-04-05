В МИД РФ посмеялись над желанием Омеляна въехать в Москву на танке

05.04.2019 09:40



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание украинского министра инфраструктуры Владимира Омеляня, заявившего, что он въедет в российскую столицу на танке, передает Газета.ру. Захарова подчеркнула, что «Москва, в которую Омелян решил въехать на танке, находиться в американском штате Айдахо».

Ранее слова украинского политика прокомментировал сенатор Пушков. Он заявил, что у киевских болтунов нет не только танков, но и планов.

О своих планах покорить Москву на военном транспорте Омелян заявил в своем Facebook, комментируя предложение Союза транспортников России прислать представителя, чтобы обсудить единое транспортное пространство.