Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны

04.04.2019 14:08



Как показали итоги опроса, 20% россиян покинули бы пределы страны, если бы имели такую возможность. Как передает Интерфакс, об этом свидетельствуют итоги опроса компании Gallup за прошлый год. Отмечается, что 20% стали рекордным показателем.

Главный вопрос, который задавался респондентам, звучал следующим образом: «Если бы у вас была возможность, вы бы хотели переехать на постоянное место жительства в другую страну?». На аналогичный вопрос в 2017 году утвердительно ответили 17%.

Как показал опрос, среди россиян, возраст которых составляет от 15 до 49 лет, желание уехать выразили 44% опрошенных. А в возрасте от 46 до 60 лет – только 9%.