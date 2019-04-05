На нефтепроводе в Венесуэле произошел взрыв

05.04.2019 07:58



Начальник управления гражданской обороны и пожарной охраны штата Ансоатеги в Венесуэле Пласидо Малаве сообщил о взрыве на нефтепроводе. Его сообщение, размещенное в Twitter, цитирует издание Noticias. Пока нет информации о возможных жертвах и разрушениях во время происшествия, также, как и выводов о причинах взрыва. В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты гражданской обороны штата, пишет РБК.