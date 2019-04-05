Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России

05.04.2019 07:42



Согласно официальной информации, размещенной на сайте Всемирного банка, специалисты организации понизили свой предыдущий прогноз роста ВВП России на 2019 год. Теперь эксперты полагают, что он составить порядка 1,4%. Данная корректировка произошла на фоне более низких, чем предполагалось ранее, мировых цен на нефть. Вместе с тем, прогноз роста ВВП России на 2020 год подтвержден на том же уровне 1,8%, также, как и на 2021 год, пишет Прайм.