Диетологи рассказали, какие супы вредны для здоровья

05.04.2019 07:21



Сегодня во многих странах отмечают международный день супа. Диетологи протестировали самые распространенные супы, которые готовят россияне, и выбрали из них самые полезные для здоровья и супы, которые лучше не употреблять. Так, врач-диетолог клиники лечебного питания Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Елена Ливанцова утверждает, что самым полезным для здоровья, а также с точки зрения содержания питательных веществ, необходимых организму человека, является овощной вегетарианский суп.

Мясные же бульоны и супы, по ее мнению, наносят вред здоровью, так как могут содержать антибиотики и другие вредные кормовые добавки, которыми кормили животных. При этом мясные супы, в основном, являются слишком солеными и острыми, что может оказать негативное влияние на здоровье людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с пищеварительным трактом. Самыми опасными из таких супов названы солянка и грибные супы, пишет РИА Новости.