Пять простых правил для мужчин среднего возраста, чтобы поддержать здоровье

04.04.2019 19:12



В дополнение к более короткой продолжительности жизни, мужчины в возрасте от 45 до 54 лет в два раза чаще страдают сердечными заболеваниями, а в возрасте старше 55 лет - в три раза. В то же время рак предстательной железы, в настоящее время, является третьим по распространенности раком, пишет The Telegraph.

Традиционно мужчины не особенно тщательно следят за своим здоровьем, даже когда это необходимо. Пора уделить больше внимания простейшему и наиболее доступному способу улучшения здоровья, а именно диете.

Но прежде чем начать делать смузи из капусты или отказываться от своих любимых блюд, узнайте хорошую новость - вам не нужно вносить массовые изменения в свой рацион, чтобы укрепить здоровье. Достаточно выполнять пять этих простых правил.

1. Придерживайтесь здорового образа жизни и не разделяйте продукты на мужские и женские. В исследовании Университета Хаддерсфилда в 2012 году были рассмотрены две диеты, одна из которых состояла из гамбургера и чипсов на обед и пиццы и пива вечером, а вторая диета состояла из макаронного салата и фруктов на обед и овощей с рисом и вином вечером. 200 участников оценили последнюю диету, как значительно более женскую, а мужчин, которые ее придерживались, более женственными. Однако, выбор здорового питания не является женским - это просто разумно.

2. Уменьшите потребление молока. Существует связь между кальцием, белком и раком простаты. Исследование вращается вокруг гормона, называемого фактором роста инсулина, или IGF-1, который вырабатывается естественным образом в организме человека, где он играет жизненно важную роль в поддержании костей и тканей, особенно в молодости. IGF-1 также содержится в коровьем молоке. Тем не менее, возможно, что IGF-1 может стимулировать рост мутантных клеток, которые сами могут быть связаны с развитием рака предстательной железы.

3. Поменяйте соль на лимон. Похоже, что мужчины среднего возраста менее осведомлены об опасностях высокого кровяного давления, что может быть одной из причин того, что больше мужчин, чем женщин, страдают гипертонией. Как правило, мужчины потребляют больше соли, чем женщины, поэтому нужно следить за ее попаданием в организм. Избегайте обработанных пищевых продуктов и используйте лимонный сок и приправы для придания вкуса пище - это разумный способ прекратить добавление дополнительной соли в то, что вы едите.

4. Следите за потреблением кальция. Об остеопорозе слишком часто думают как о чем-то, что влияет только на женщин, но, конечно, на мужчин может повлиять снижение плотности костей. Кости - это живые ткани, твердые и прочные снаружи, мягкие и волокнистые внутри, но их общая плотность начинает снижаться, примерно, с 35 лет. Хорошо известно, что человеку нужны различные питательные вещества для крепких костей, особенно кальций, но знаете ли вы, что рекомендуемое потребление возрастает до 1200 мг, когда человек достигает 55-летнего возраста.

5. Ешьте картошку. Клетчатка - один из неназванных героев правильного питания. Она выполняет несколько важных функций, в том числе снижает уровень холестерина, помогает контролировать вес, аппетит, уровень энергии и снижает риск развития рака толстой кишки. Взрослому мужчине требуется около 30 г клетчатки в день. Она содержится в зерне, бобовых, фруктах и овощах. Вы можете найти 3,3 г клетчатки в 100 г вареной брокколи, тогда как в том же количестве коричневого риса - 1,8 г. В клубнях картофеля тоже есть клетчатка, но, в основном, она содержится в кожуре, а не в мякоти, поэтому, съев белую пушистую часть печеной картошки, можно получить 1,3 г на 100 г, при этом кожура увеличивает получение клетчатки до 2,9 г.