ЛНА начала наступление на Триполи

05.04.2019 06:55



Ливийская национальная армия (ЛНА) начала наступление на столицу Ливии Триполи, в которой заседает Правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сараджем. Приказ об очистке столицы отдал фельдмаршал ЛНА Халиф Хафтар. Бригадный генерал ЛНА Ахмед аль-Мисмари во время своей пресс-конференции в Бенгази подтвердил получение приказа и заявил, что он будет выполнен, несмотря ни на что.

В ООН уже осудили разжигание военного конфликта в стране, а Лондон потребовал срочного созыва экстренного заседания СБ ООН по возникшей ситуации. Москва также осуждает начало боевых действий и выражает надежду, что конфликт будет решен дипломатическим путем.

Тем не менее, в настоящее время, из Ливии приходят противоречивые сообщения. Некоторые СМИ утверждают, что ЛНА находится в 60 км от Триполи, другие пишут о том, что Армия уже находится в предместьях столицы. По некоторым, неподтвержденным, данным войска фельдмаршала Хафтара уже вошли в столицу. Однако известно, что Халиф Хафтар пообещал пощадить всех, кто сдастся ЛНА и поднимет белый флаг, пишет ТАСС.