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ЕСПЧ передал в Россию иски 380 близких жертв крушения Boeing на Украине

05.04.2019 06:34
ЕСПЧ передал в Россию иски 380 близких жертв крушения Boeing на Украине

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) приняли решение передать российской стороне два коллективных иска от родственников жертв трагедии с малайзийским Boeing MH17 на Донбассе, которая произошла в июле 2014 года. В общей сложности в исках фигурируют 380 человек. Россию обвиняют в нарушении нескольких статей конвенции по правам человека. В первом иске Россию обвиняют в причастности к трагедии и невыполнении всех положенных процедур для расследования гибели людей, а второй иск касается обвинения Министерства обороны России в отдаче приказов о переброске оружия, из которого был сбит лайнер, на территорию Донбасса и уничтожении самолет, пишет ТАСС.

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