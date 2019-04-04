Утверждены поправки к Газовой директиве ЕС

04.04.2019 15:24



Члены Европейского парламента приняли поправки в Газовую директиву Евросоюза. Теперь, действие данных поправок будет распространяться на газопроводы, проходящие через территорию Европейских государств, входящих в ЕС. Основным правилом Газовой директивы является то, что компания-владелец газопровода не должна поставлять по нему собственное топливо. Под действие данного правила попадает и "Северный поток - 2", по которому планируется поставлять газ в Германию без использования газотранспортной системы Украины, пишет РБК.