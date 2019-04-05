Ученые: НЛО – это «машины для путешествий во времени» из будущего

05.04.2019 00:52



Шокирующую теорию представил ​​профессор антропологии из Montana Technological University Майкл П. Мастерс в своей книге «Идентифицированные летающие объекты». Ученый предположил, что феномен НЛО может быть в том, что наши собственные далекие предки возвращаются во времени, чтобы изучить нас в своем эволюционном прошлом.

«Инопланетные» корабли посещают голубую планету не с каких-нибудь звезд, а из далекой точки будущего человечества», – отметил ученый.

Сообщения о многочисленных похищениях пришельцами и медосмотрах, по словам антрополога, лишь подтверждают то, что путешествующие во времени такие же ученые.

На Земле есть много свидетелей, утверждающих, что им довелось наблюдать инопланетных гостей. Чаще всего люди рассказывают о представителях внеземного разума, обладающих невероятными технологиями.

Мастерс, который специализируется на наблюдениях НЛО, сообщил, что все эти встречи могут быть объяснены с научной точки зрения, вопреки сомнениям скептиков.

«Внеземной мир повсеместно описывается как двуногий, «вертикально идущий», пять пальцев на каждой руке и ноге, двусторонняя симметрия, что у пришельцев два глаза, рот и нос и то, что они могут общаться с нами на нашем собственном языке», - уточнил ученый.

Антрополог отметил, что высокие темпы изменений в науке и технике вполне вероятно позволят людям из далекого будущего обрести способ для возвращения в прошлое, пишет express.co.uk.