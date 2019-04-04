Медведев выделил 5 миллиардов на повышение зарплат научным сотрудникам

04.04.2019 23:47



Дмитрий Медведев, занимающий пост премьер-министра Российской Федерации, заявил о том, что правительство намерено выделить порядка 5 млрд рублей из бюджета на цели и задачи, связанные с повышением заработных плат научным работникам, сообщает «РБК». Стоит напомнить, что согласно майским указам президента от 2012 года, уровень заработной платы научных сотрудников, преподавателей в ВУЗах и врачей должен быть не менее двукратного размера показателя региональной средней зарплаты.