Банки перечислили возможные причины отказа в кредите

04.04.2019 23:39



Российские банки поделились рядом хитростей, использование которых может существенно повысить шансы граждан на одобрение кредитных заявок, сообщают «РИА новости». Прежде всего, банкиры советуют гражданам, заинтересованным в получении кредитных займов, узнать свою кредитную историю, поскольку зачастую она бывает не корректно составлена, а именно может иметь некоторые операционные ошибки. Также не рекомендуется держать «про запас» несколько одобренных и готовых к использованию кредитных карт, поскольку банк, в процессе анализа кредитной заявки, учитывает их наличие как дополнительную финансовую нагрузку, независимо от того пользуется ими человек или нет.