Почему резко упала средняя максимальная ставка вкладов в банках

04.04.2019 22:46



По итогам марта стал очевиден тот факт, что банки намерены продолжать снижение ставок по депозитным вкладам своих клиентов, поскольку основная цель «промовкладов» с повышенными «процентами» достигнута: депозитная база большинства банков достигла необходимых показателей, сообщает «Газета.ру». Последние из «привлекательных промовкладов» могут появиться в мае текущего года, но у ограниченного круга крупнейших банков России, у которых еще осталась потребность в наращивании депозитных финансовых баз.