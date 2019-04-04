Чистая прибыль страховщиков в 2018 году выросла на 96,3%

04.04.2019 22:39



Центробанк подготовил и представил доклад на тему: «Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков», согласно которому стало известно о том, что чистая прибыль страховых компаний по итогам 2018 года увеличилась практически на 100%, сообщает «Коммерсантъ». Размер чистой прибыли за 2018 год составил 164 млрд рублей, что превысило результаты 2017 года более чем на 80 млрд рублей. Подобный рост связывается со снижением убыточности активов, сокращением расходов, а также с успешной инвестиционной деятельностью страховых компаний.