Составлен рейтинг самых популярных в России франшиз

04.04.2019 22:32



На основании данных, предоставленных Роспатентом, было произведено исследование, целью которого являлось установить, какие франшизы пользуются наибольшей популярностью в России, сообщает «РБК». Рейтинг возглавила франшиза продуктов «1C», следом за ней расположились франшизы пунктов приема анализов «Гемотест», а замыкает тройку лидеров сеть автосервисов «FIT SERVICE». Основным конкурсным критерием при расчете рейтинга послужило количество договоров, заключенных с той или иной маркой франшизы.