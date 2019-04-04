Путин заинтересовался поиском затонувших на Балтике подлодок

04.04.2019 21:55



Проект по установлению местонахождения подлодок, затонувших на Балтике во времена Великой отечественной войны, заинтересовал Владимира Путина, сообщают «РИА новости». Предполагается что президент России примет самое непосредственное участие в вышеназванном мероприятии: он погрузится на дно в специальном глубоководном аппарате к одной из найденных подлодок, на которой установят особую памятную табличку.