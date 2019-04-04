Путин поручил принять закон по защите капиталовложений

04.04.2019 21:47



Владимир Путин, являющийся президентом Российской Федерации, дал поручение, касающееся разработки и принятия законопроекта, направленного на защиту и поощрение капиталовложений, сообщает «ТАСС». Президент потребовал от парламента ускорить процесс рассмотрения и принять вышеназванный законопроект до окончания весенней парламентской сессии. Законопроект направлен на поддержку предпринимательской и инвестиционной деятельности.