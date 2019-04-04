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Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

04.04.2019 20:59
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Джамбулат Умаров, занимающий пост министра правительства Чеченской республики, рассказал о причинах сноса домов в родном селе действующего главы республики Рамзана Кадырова, сообщают «РИА новости». Согласно заявлению министра, подобные мероприятия являются необходимостью с точки зрения экономического развития региона, поскольку на настоящее время республике необходима значительная урбанизация территорий. Умаров подчеркнул, что демонтаж жилых построек происходит в полном соответствии с законом и с согласия владельцев, которым будет предоставлена равноценная компенсация в виде единовременных выплат, либо в виде получения новых квартир.

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